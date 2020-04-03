Sigorta poliçelerini Allah kullanmayı nasip etmesin

You Tube’de yayınlanan Sigorta Ekranı programına katılan Gürcan, “Sigorta Allah kullanmayı nasip etmesin diyebileceğimiz bir sistemdir” dedi. Gürcan, programda sigorta ile ilgili şu tespitlerde bulundu: “Biz tazminat almayı beklediğimiz zaman aslında bu riskin gerçekleştiği anlamına gelir. Nedir bu derseniz ya ameliyat oluruz, ya arabamız kaza yapmıştır. Ya da bedeni bir hasara sebep olmuşuzdur. Bu nedenle bizim tek temennimiz bu poliçeyi kullanmak nasip olmasın olmalı. Müşterilerimize de şunu söylemek istiyorum ne olur bunun farkına farın. Poliçenizi ihtiyacınız olduğu zaman kullanın.”

TAŞIN ALTINA BİZDE ELİMİZİ KOYDUK

Koronavirüs tedavisini bireysel ve kurumsal sağlık poliçeleri kapsamına dahil ettiklerini ve bu kapsamda önemli bir maliyetle karşılacaklarını ifade eden Gürcan, “Ama toplumumuz, devletimiz, kamu ve özel hastaneler, sağlık çalışanları bu kadar büyük sorunlarla mücadele ederken açıkçası biz bir kenara çekilip bekleyemezdik. Taşın altına elimizi koymamız gerekiyordu. Bizde bunu yaptık” diye konuştu.

KADERİ DE DEĞERİ DE PAYLAŞIYORUZ

Gürcan, şirket içerisinde de uzun zamandır kullandıkları bir cümle olan ‘kaderi de değeri de paylaşma”nın bugünlerde çok daha anlamlı bir hale geldiğini belirterek, şunları söyledi: “Biz aslında uzun zamandır bu cümleyi şirket içinde de kullanıyoruz. Bu nedenle ekosistem içindeki değeri de kaderi de paylaşmaya hazır olmalıyız. Ekosistemimizin en büyük oyuncusu olan bu 2 büyük aktörü es geçemezdik. O yüzden dedik ki kaderi de değeri de paylaşma zamanı.”

ŞİRKETLER BÜYÜK BİR CÖMERTLİK GÖSTERİYORLAR

Gürcan, rakip birçok şirketinde aynı şekilde davrandığını belirterek, “Onlara da teşekkürlerimi sunmak istiyoruz. Büyük bir cömertlik göstergesidir bu. Çünkü hepimiz bir taraftan da şirketlerin verimliliğinden sorumluyuz. Bu şirketler prim almamalarına rağmen bu teminatı genişlettiler ve özel hastaneleri bu noktada yalnız bırakmadılar” dedi.

Gürcan, yaptıkları bu kapsam genişletilmesiyle üstlenmeye gönüllü oldukları rakamın yüz milyonlarca TL olduğuna da dikkat çekerek, “Düşünün bunun için hiç prim alınmamış. Birçok şirket kaç milyon olacağını bilmediği bir maliyetin altına girmiş durumda. Dolayısıyla güven çok önemli. Şirketler büyük özveri ile çalışıyorlar” diye konuştu. İlandır...