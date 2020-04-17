Sigorta poliçelerine ilave süre ekleniyor

Sigorta şirketleri sigortalılarına yönelik yeni poliçe satın alırken veya poliçe yenilemelerinde ilave süre vermeye başladı. Bu konuda ilk hareket Güneş Sigorta’dan geldi. Güneş Sigorta, tüm kasko işlemlerinde +2 ay bizden kampanyası başlattı. 1 Nisan itibarıyla uygulamaya aldığı indirim ve ödeme kolaylığı kampanyasını daha da geliştiren Güneş Sigorta; sigortalarına hem ekstra ödeme kolaylığı hem de kasko poliçelerinde +2 ay bizden hediye kampanyası ile artı güvence sunuyor. 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile tüm kasko poliçelerinde 12 aylık prim bedeliyle 14 ay kasko güvencesi sağlanıyor.

Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli; “İçinde bulunduğumuz bu zor günleri bir an önce aşmak ve halkımıza destek olmak için var gücümüzle çalışmaya, paydaşlarımızla beraber üretmeye devam ediyoruz. Bu anlayışımızdan hareketle kasko yenileme ve yeni kasko işlemlerimizde sigortalılarımıza +2 ay daha kasko güvencesi sağlıyor, ayrıca bireysel poliçelerde taksit sayımızı artırarak bu dönemde sigortalılarımıza ödeme kolaylığı sunuyoruz” dedi.



AXA’DAN ‘BİR AY BEDAVA’ KAMPANYASI



Axa Sigorta da KOVID-19 salgını sebebiyle zorlu geçen bu dönemde de fark yaratan uygulamalarla sigortalılarını desteklemeyi sürdürüyor. Önlem olarak evlerimizde kaldığımız bu günlerde şirket sigortalılarının bir aylık kasko ve konut primlerini yıllık poliçe tutarından düşüyor. Hem yeni poliçelerde hem de poliçe yenilemelerinde geçerli olan ‘Bir Ay Bedava’ kampanyası, 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödemeleri halinde, ödemelerini bir ay erteleme fırsatından da faydalanabiliyor.



AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan; “Bir Ay Bedava’ kampanyamızla içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde; sigortalılarımızın evlerinde kaldıkları bu dönemde onlara destek olmak ve tüm imkânlarımızı kullanarak hayatlarında kolaylık sağlamak istedik. Birbirimize destek olarak atlatacağımız bu zorlu süreçte tüm acentelerimiz ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. İlandır...