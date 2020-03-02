Aygür Ayakkabı CEO’su Taner Yılmaz, yaklaşık 25 yıldır ayakkabı sektöründe faaliyet gösteriyor. 2008 yılında yaşanan sel felaketi ve sonrasında 2019 Ocak ayında meydana gelen yangında işyeri ciddi anlamda zarar gören Taner Yılmaz, sigorta sayesinde iflasın eşiğinden döndü.



Şemsiye Dergisi’nde çıkan habere göre Taner Yılmaz, şimdiye kadar iş hayatında iki üzücü olay yaşadığını belirterek, “İşyerimi en başından beri sigortalıyorum. Ama ilk tazminatımı 2008 yılında İstanbul’da büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. O zamanki fabrikam Küçükköy’deydi. Fabrikamı su bastı. O zamanki sigorta şirketim sayesinde tüm zararım karşılandı. Bu sayede ticaret hayatıma devam edebildim” dedi.



Bu olay sonrasında sigortanın değerini daha da iyi anlayan Yılmaz, iş yeri için yaptırdığı sigortalar içerisinde yangın ve sel teminatını ekletmeyi unutmuyor.

Fakat Yılmaz’ın sigorta konusunda başından geçen tek üzücü olay bu değil. Yılmaz’ın sigorta ile bir diğer imtihanı ise 2019 yılı Ocak ayında yaşandı. İşyerinde malzeme deposundan kaynaklı yangın çıktığını belirten Yılmaz, “Hemen müdahale ettik, söndürdük. Yine işyeri yangın poliçesini kullandık. Son olan olayda şirketimiz HDI Sigorta’dan 1.5 milyon TL bir tazminat aldık. Her iki hasarda da tazminatımı almam sigortanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sigorta beni iflastan kurtardı diyebilirim. Sigortam olmasaydı bugün hala ticarete devam edemezdim” değerlendirmesini yapıyor. İlandır...