Seyahat sigortasına dikkat!

Seyahat etmeyi sevenlerin başına yurtdışında herhangi bir sağlık sorunu geldiğinde yüklü ücretler ödeyerek tedavi oluyorlar. Bunun önüne geçmek için cüzi miktarlarda primlerle seyahat sağlık sigortası yaptırılıyor.

Seyahat sağlık sigortası ile birlikte:



Meydana gelen kaza sonucu vefat,

Kaza sonucu sürekli sakatlık,

Yurt dışında yapılan tatil süresince hastalık ya da yaralanma halinde tıbbi tedavi giderleri,

Tatil esnasında hastalanma ya da yaralanma durumunda uygun bir tıbbi merkeze nakil giderleri,

Acil ilaç getirilme ya da gönderilme giderleri,

Yurt dışı tatili esnasında hastalık ya da yaralanma sebebiyle konaklama süresinin uzatılmasına bağlı giderler,

Konaklamanın uzadığı hallerde aile üyelerinden birinin hastanenin yer aldığı bölgeye seyahat giderleri,

Seyahatteyken sigortalının evinde oluşabilecek herhangi bir hasar nedeniyle eve geri dönüş masrafları,

Seyahat süresince yakın bir aile üyesinin vefatından dolayı acil geri dönüş masrafları,

Yolculuk boyunca vefat durumunda cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüş organizasyonu ve giderleri,

Teminat konusu tüm durumlar ile ilgili acil mesajların gönderilmesi giderleri,

Seyahat sırasında kayıp bagajın bulunması durumunda sigortalının evine ya da seyahat için tasarlanan varış yerine gönderilmesi giderleri,

Tarifeli uçuşlarda gecikmeli bagajın tazmini sigorta şirketi tarafından sağlanıyor. İlandır...