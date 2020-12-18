SBM, geleceğin ‘yönetici’ adaylarını yetiştiriyor

800 üniversite öğrencisi programa başvuruda bulundu. Çeşitli sınavlar ve mülakatlar sonucun da 5 MT adayı, 10 stajyer adayı programa kabul edildi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Yönetim Destek Direktörü Alpay Sirek; “Geleceği yönetici adaylarını yetiştiriyoruz” dedi.



Sirek, SBM DAHİ Genç Yetenek Programı ile sektöre nitelikli teknik işgücü ve yönetici adayı yetiştirileceğini açıkladı. Kurumların ve şirketlerin artık bir numaralı gündem maddesinin dijital dönüşüm olduğunu; SBM’nin de dijital dönüşümün merkezinde yer aldığını vurgulayan Sirek; “Dijital dönüşüm hamlelerimizi çok daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bütün bunları yapabilmek için de en önemli etkenlerden biri de insan kaynağı. İşte DAHİ programı tam burada devreye giriyor. DAHİ programı, üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıflarına yönelik olarak kariyerlerini yazılım, veri analitiği, ürün geliştirme, iş zekâsı, kurumsal mimari, bilgi güvenliği üzerine yapmak isteyen öğrencilere, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin kapılarının sonuna kadar açıldığı bir proje. Tüm projelerimizde olduğu gibi DAHİ projemizde de sadece SBM’yi değil sektörü de düşünerek hareket ediyoruz” dedi.



SBM’Yİ ÜNİVERSİTELERE TANITTIK



Sirek, DAHİ Genel Yetenek Programı’na aday seçim ve eğitim süreci ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi: “SBM sektörde çok bilinen bir kurum. Ancak üniversiteler tarafında o bilinirliği arttırma ihtiyacımız vardı. Bu noktadan hareketle yola çıktık. Üniversitelerde etkinliklere katılarak, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ni, faaliyetlerini ve nasıl bir kurum olduğunu anlattık. Öğrenci kulüplerinden faydalandık. Pandemi başlayınca da tüm tanıtım faaliyetlerimizi online olarak sürdürmeye devam ettik. Sonra online olarak talepleri topladık. 800’e yakın öğrencimizden talep geldi, bunların yarısı MT programı için diğer yarısı da staj programı içindi. Arkasından bir sınav süreci başladı.” İlandır...