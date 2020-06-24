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Sigorta
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.06.2020 - 14:32,Son Güncelleme:

SARB-83 bir ilke imza attı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti! Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün." açıklamasında bulundu.

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

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