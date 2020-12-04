Sağlıkta trend faizsiz ürünler

Katılım Sağlık’ın gelişimiyle ilgili bilgi veren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek; ”Kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Katılım Sağlık; bir yıl bile dolmadan 36 kurumsal müşteriyi portföyüne kattı. 2020 yılı içerisinde 6 milyon TL’lik bireysel; 30 milyon TL de grup poliçelerinde prim üretti, 5 bin 500 bireysel sigortalı ve 20.000 grup poliçesi sigortalısını bünyesine katmayı başardı. Yeni kurumların dâhil olması ve işlemlerinin tamamlanmasıyla Katılım Sağlık, çok yakında 50 bin kurumsal sağlık poliçesini yönetmeyi hedefliyor” dedi.



Ayhan Sincek, diğer branşlarda olduğu gibi sağlıkta da insanların ihtiyaç duyacağı tüm ürünleri ‘katılım’ esaslı olarak sunduklarına dikkat çekerek, “Katılım Sağlık da sağlık kategorisinde özellikle faiz hassasiyeti olanlar için güvenli bir alternatif haline geldi. Katılım Emeklilik olarak tüm işlemlerimizde faizsiz anlayışımızla ve dünyada; genel kabul görmüş katılım sigortacılığı prensipleri ile çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



Katılım Sağlık’ın salgın sürecinde hızlı hareket ederek katılımcıların yanında olduğunu da belirten Sincek, “Halkımızın ihtiyaçlarını sahadan aldığımız geri bildirimlerle iyi analiz ediyoruz. Katılım Sağlık, son olarak salgın sürecinde hızlı hareket ederek katılımcılarının yanında olduğunu gösterdi. Pandemi başlangıcından kısa bir süre sonra kapsam alanına alındı. Salgın süreci gösterdi ki günlük akışımız, alışkanlıklarımız hiç beklenmedik şekilde bozulabiliyor. Evde kalarak kendimizi nasıl koruyorsak BES ve hayat sigortaları kapsamında kalarak geleceğimizi, sağlık sigortaları ile de sağlığımızı güvence altına almalıyız” diye konuştu. İlandır...