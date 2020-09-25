Sağlıklı kal, Tamamlayıcı Sağlık’ta indirim al

Axa Sigorta sağlık sigortasının bir ihtiyaç olduğunu ve herkesin bu hakka sahip olması için harekete geçti. Sağlığım Tamam kampanyası ile aylık 30 TL’den başlayan ürünler sunan Axa Sigorta, “Sadece hastalıkta değil sağlıkta da beraberiz’ diyerek özel bir çalışma için düğmeye bastı. Sigorta Ekranı’nda Sigortamedya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar’ın konuğu olan İşcan, “İnsanların sadece sağlıklı olmaları için değil, sağlıklı kalmaları içinde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu konuda yeni bir konsept geliştirdik. Sağlık harcamalarını belirli düzeyde tutan müşterilerimiz önümüzdeki dönemlerde yüzde 50’ye varan indirimler alabilecek” diye konuştu.



“Son kampanyamız bizim için çok önemli bir adım” diyen İşcan, poliçe fiyatlarının aylık 30 liradan başladığına vurgu yaparak, “Sağlık sigortaları konusunda herkese uygun çözümler olduğunu söylüyoruz. Bu ürünümüzde İstanbul dışında oturan 8 yaşındaki bir kız çocuğunun yıllık sigortası 160 liraya geliyor. Yani aylık 13 lira, 30 liradan daha da ucuz. Ya da İstanbul’da 20 yaşında bir erkek genç 320 liraya yatarak teminatlı sigortalanabiliyor. Dolayısıyla burada fiyatlar ulaşılabilir seviyede” açıklamasını yaptı.



SGK’LI HERKES YARARLANABİLİR



Ürünü SGKlı olan herkesin yaptırabileceğini ifade eden İşcan, “Bu ürünümüz SGK bünyesinde olan herkes için geçerli. SGK ile anlaşmalı olan özel hastanelerde bu hizmeti alabiliyorlar. Sigortalı, özel hastaneye gittiğinde devletin ödediğinin üzerinde çıkan farkı ödemek üzere kurgulanan bir sigorta türü. Dolayısıyla tüm SGK’lı olan kişiler ve aileleri bu sisteme dâhil olabilirler. SGK kapsamında olan sigortalı özel hastaneye gittiğinde ödemesi gereken farkı sigorta şirketi ödüyor” dedi.



ÖNCELİK SAĞLIKLI OLMAK



“Sağlıklı yaşam indirimi kazanmak için sağlıklı yaşaması lazım” diyen İşcan, sözlerine şöyle devam etti: “Sağlıklı yaşaması için de biz ne yapabiliriz?’ diye düşündük. Biliyorsunuz geçtiğimiz döneminde ‘Dünya için hareket’ projemizi başlattık. İnsanları hareket etmeye çağırdık. Bunu destekleyecek mobil uygulamamızın da şu anda testleri sürüyor. Axa Fit‘in yeni sürümünü önümüzdeki haftalardan itibaren müşterilerimize ve diğer isteyen herkese sunabileceğiz” diye konuştu. İlandır...