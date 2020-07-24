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Sigorta
Haber Giriş: 24.07.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

Sağlık teknolojisi alanındaki start up’lar bir araya geliyor

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Sağlık teknolojisi alanındaki start up’lar bir araya geliyor
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Dünyanın en köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, Hackquarters işbirliği ile sağlık teknolojisi alanında çalışan start up’larla bir araya geliyor.

Sağlık ve sigorta sektöründeki girişimleri destekleyen bir ekosisteminin oluşturulması, yeni girişim projelerinin iş modeline entegre edilerek ortaklık fırsatları yaratmak ve müşterilere ihtiyaçları doğrultusunda özel, ayrıcalıklı ve avantajlarla dolu bir dünya sunma amacıyla “When Healthtech Meets Insurance” adıyla gerçekleştirilen NN Start Up Challenge etkinliği için başvurular, 20 Temmuz’da başladı.

KAZANANLAR 25 AĞUSTOS’TA BELLİ OLACAK

NN Start Up Challenge ile girişimciler, kurumsal ortaklık ve potansiyel işbirliği amacıyla, çevrimiçi inovasyon etkinliğinde bir araya gelecek. En beğenilen projeler, NN Hayat ve Emeklilik çatısı altında, sağlık ve sigorta sektörüne güçlü bir giriş yapma hakkına sahip olacak. NN Start Up Challenge etkinliğine, sağlık teknolojileri ve sigorta teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimciler ile katılabilecek. Yarışmaya başvurular online olarak www.nnstartupchallenge.com adresinden yapılabilecek. İlandır...

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