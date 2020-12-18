Sağlık sigortasına talep arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle sağlık sigortası yaptıranların sayısı yükseliş gösterdi. Yoğun bakımlardaki yüksek doluluk nedeniyle özel hastanelerde tedavi olmak isteyenlerin tercih ettiği sağlık sigortası koronavirüs tedavisini de kapsıyor.

Herhangi bir olumsuzluk durumunda hastanelere ücret ödemeden çıkmanızı sağlayacak sağlık sigortası taksitle de alınabiliyor.

Sağlık sigortası yaptırırken teminatlara dikkat edilmeli ve hangi hastanelerde tedavi imkanı verdiğine bakılması gerekiyor.

Uzman bir sigortacıdan destek alınarak sağlık sigortası işlemleri kısa sürede poliçe haline getirilebilir. İlandır...