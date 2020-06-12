Sağlık sigortaları yeni gelişmelere gebe

Sağlık sigortalarında salgın hastalıklar kapsam dışı tutulmuş olmasına rağmen; ülkemizin kamu sağlık finansmanına destek olmak ve sigortalılarının kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla salgın hastalık nedeniyle oluşan sağlık harcamaları; jest olarak bu döneme özel ödeme kapsamına alındı. Şimdi herkes bundan sonraki süreçte teminatların içeriğinin ne olacağını merak ediyor. Demir Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren, pandemi sonrası sigorta sektörünü bekleyen değişimleri anlattı.



SAĞLIK SİGORTALARINDA POLİÇE PRİMLERİ ETKİLENİR



Demir Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren, pandemi sonrasında sağlık ve hastalık sigortaları anlayışında değişiklikler olacağını söylüyor. Öncelikle grup sağlık sigortalarından başlamak üzere ve belki de hemen peşinden bireysel ürünlerde pandemi olguların poliçe kapsamına alınmaya başlanacağını belirten Eren; “Ancak bu teminat genişletilmesi, sektörün son dönemde 2 aylık süre içinde pandemi olgularına; 33 milyon gibi bir hasar ödemesi yaptığı düşünüldüğünde poliçe primlerini de etkileyecektir. Belki pandemi dahil ve hariç olmak üzere seçenekli ürünler oluşabilir. Ek olarak pandemi olgularını teminat altına alan hastalık sigortası türü ürünlerin de gelişmesi bekleniyor” dedi.



Türkiye sigorta pazarında sağlık sigortacılığı yüzde 12 gibi bir pay alıyor. Yeni sigortalı katkısının tamamlayıcı sağlık sigortası tarafında olduğunu gözlemlediklerini belirten Eren, bu alanda da poliçe teminatları ve kapsamlarının değişeceğini; Demir Sağlık olarak ilerici bir vizyon ile yeni ürün ve hizmetlerle pazarda ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini söylüyor.



YENİ POLİÇE SATIŞLARINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ



Pandemilerin insan yaşamı boyunca devam edeceğini ifade eden Eren, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan kuş gribi, domuz gribi; SARS, ebola gibi ölümcül olabilen yeni tip viral hastalıkların artık daha sık yaşanacağını söylüyor. Eren, şunları söyledi: “Dünya nüfusunun artışına bağlı olarak nüfus yoğunluğunun da artması, sosyal ilişkilerin sıkılaşması, şehirleşmenin artışı ve elbette globalleşme bölgesel olarak ortaya çıksa bile bu tür hastalıkların hızla yayılmasına neden olabiliyor. Bu tip hastalıklar ve bunların tedavi maliyetleri, sağlık sigortasının önemini daha da ortaya çıkarıyor. Ülkemizde ve dünyada da sağlık sigortasına olan ilginin ve ihtiyaç farkındalığının artması kaçınılmaz. Mevcut sigortalıların yenileme oranlarında artış olacağı gibi yeni poliçe satışlarında da bir ivme bekliyoruz.” İlandır...