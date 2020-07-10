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Sigorta
Haber Giriş: 10.07.2020 - 11:32,Son Güncelleme:

Sağlık, siber ve alacak sigortaları yeni dönemin gözde branşları

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Sağlık, siber ve alacak sigortaları yeni dönemin gözde branşları
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Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, tüm dünyayı saran ve Türkiye’de de yaklaşık dört aydır etkilerini gösteren Covid-19 salgınının sigorta sektörü üzerine etkilerini değerlendirdi.

Sektörün bu süreçte verdiği sınavın oldukça başarılı olduğunu belirten Şencan; yeni normalde sigorta sektöründe özellikle sağlık, siber güvenlik ve alacak sigortalarının ön planda olacağını söyledi.

Evden çalışma sistemine geçilmesiyle birlikte Anadolu Sigorta’nın, teknik alt yapısı sayesinde hiçbir sorun yaşamadan çalışmalarını sürdürdüğünü; 1 Haziran itibariyle de yüzde 20 kapasiteyle ofise döndüklerini ifade eden Şencan; “Bu süreçte devletimiz, Türkiye Sigortalar Birliği ve sigorta şirketleriyle birlikte tüm sektör çok iyi bir sınav verdi. Çok yerinde ve hızlı önlemler alındı. Zorunlu sigortalarda primler ertelendi, indirimler yapıldı. Tüm şirketler sigortalılara yönelik önemli paketler açıkladı. Sigorta sektörü için pandemi bir istisnaydı, buna rağmen sigortaya dâhil edildi. Bu bir geçiş, dayanışma, birlik ve beraberlik dönemi. Sektör olarak önemli bir dayanışma sergiledik. Biz de Anadolu Sigorta olarak bu süreçte müşterilerimize yönelik indirimler, taksit sayılarının artırılması, ödemelerin ertelenmesi gibi birçok uygulama hayata geçirdik. Hem sigortalılarımızı hem de acentelerimizi rahatlatmak adına üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştık” diye konuştu. Bu tip sıkıntılı dönemlerde tasarruf yapılan ilk alanlardan birinin sigorta harcamaları olduğunu belirten Şencan; “Pandemi döneminde sektörde daralma oldu ve primlerde de bir miktar düşüş gerçekleşti. Mayıs ayından bu yana ise normale dönme eğilimi var. Ancak bundan sonraki dönemde yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu. İlandır...

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