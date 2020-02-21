Risklerinizi nakliyat sigortası ile azaltın

Doğa Sigorta Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer; dış ticaret işlemleri için yaptırılan nakliyat sigortasının şirketlerin oldukça yararına olduğunu söyledi. Tümer; “İhracat yapan tüm firmaların mutlaka mallarını sigortalamaları gerektiğini düşünüyorum. Gönderilen emtialar ne kadar sağlam bir şekilde ambalajlanmış ve tüm tedbirler alınmış olsa bile karayolu olsun, denizyolu olsun, havayolu olsun risk vardır. Mal sahibi veya taşımayı yapan firma bu riski en minimuma indirse dahi sigorta yaptırmaları ve kendilerini güvence altına almaları gerekiyor” dedi.



BANKALAR ZORUNLU TUTUYOR



Akreditifli yapılan satışlarda nakliyat sigortasının artık zorunlu hale geldiğini de belirten Tümer, şunları söyledi: “Türkiye’de hâlâ sigorta bilinci yeterince oturmamasına rağmen; ihracat yapan büyük firmalar yurtdışına gönderdikleri emtialarını yolda başlarına gelecek risklere karşı sigortalatmak istiyor ve Nakliyat Emtia Poliçesi yaptırıyor. Nakliyat sigortaları zorunlu bir sigorta değil. Fakat akreditifli yapılan satışlarda nakliyat sigortası yapılması zorunlu hale geliyor. Günümüz şartlarıyla firmalar bankalardan ithalat/ihracat kredisi alıyor. İthalat ve ihracat yapan firmalar, bankalardan akreditif açarak işlem yapıyor. Bankalar da kredi verdikleri müşterilerinin yurtdışına ihraç ettikleri emtialar da herhangi bir risk oluşması durumunda kendilerini güvence altına almak istedikleri için; malın varış yerine gidene kadar oluşabilecek hasar ve kayıplara karşı Nakliyat Emtia Sigortası’nın yapılmasını istiyor. Bu nedenle ‘Bankalar aracılığıyla yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinde nakliyat sigortası zorunlu hale geldi’ diyebiliriz” diye konuştu. İlandır...