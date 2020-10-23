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Hürriyet
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Sigorta
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Risk fiyatlamada yapay zekâ dönemi

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Risk fiyatlamada yapay zekâ dönemi
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Aksigorta, müşteri deneyimini üst seviyelere taşıyacak bir uygulamaya daha imza attı.

Yapay zekayı tüm iş süreçlerine adapte eden Aksigorta, son kullanıcı açısından oldukça önemli bir gelişme olan risk fiyatlandırma süreçlerini yapay zekâ desteği alarak çözümlemeye başladı. İlk olarak trafik ve kasko ürünlerinin fiyatlandırmasında yapay zekayı kullanmaya başladıklarını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “2020’de bütün bireysel trafik portföyümüzü yapay zekâ ile fiyatlamaya başlamamız Aksigorta’yı Türkiye’de bunu yapan ilk şirket, dünyada da sayılı şirketlerden biri haline getirdi. Öyle ki, IDC CIO Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi İş Geliştirme Projesi’ seçildi. Bu ödüllü proje ile artık yapay zekayı trafik ve kasko ürünlerinin fiyatlamasında kullanıyoruz. Özellikle markette çok önemli yeri olan zorunlu trafik sigortalarında yapay zekayla fiyatlama yapıyoruz bunun etkilerini de pazar payımızdaki artışta hemen görmeye başladık. Yapay zekâ destekli fiyatlamanın kasko da pilot kullanımına başladık en kısa zamanda da yaygınlaştıracağız. Bu bizi rekabette öne geçirirken müşterilerimize de en uygun ve adil fiyatı vermemizi sağlıyor’’ açıklamasında bulundu. İlandır...

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