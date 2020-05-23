Ray Sigorta’dan ekonomik kasko

Ekonomik Kasko, hesaplı primlerle, geniş teminatlar ve özel hizmetleri tek bir poliçede buluşturarak kapsayıcı bir çözüm sunuyor. Bu kapsayıcı güvencelere ilaveten Ekonomik Kasko ürünüyle sigortalılar Ray Sigorta’nın yaygın servis ağındaki Hızlı Onarım Merkezi (HOM) ve Ray Sigorta anlaşmalı özel servislerdeki ayrıcalıklı hizmetlerden de faydalanabiliyor.



BİR YIL YEDEK PARÇA GARANTİSİ



Kasko teminatı kapsamında, orijinal yedek parça kullanılan Hızlı Onarım Merkezi ve anlaşmalı özel servislerde ücretsiz olarak sigortalının aracının onarımı gerçekleştiriliyor, bir yıl yedek parça ve işçilik garantisi veriliyor. Mini Onarım kapsamında ise sigortalının aracında oluşabilecek küçük ölçekli (kaporta, tampon, boya, döşeme vs.) hasarların onarımı sigortalının hasarsızlık indirimi bozulmadan gerçekleştiriliyor. 20 bin liraya kadar olan hasarlarda eksper tayini gerçekleşmeden onarım gerçekleştirilirken, vale hizmeti talep edilmesi halinde il sınırları içinde olmak kaydıyla hasarlı araç HOM servisleri tarafından alınıyor ve onarım tamamlandıktan sonra müşteriye teslim ediliyor. Bunun yanında bir defaya mahsus olmak üzere; hasarsızlık indirimini etkileyecek bir hasarın Hızlı Onarım Merkezleri’nde onarılması durumunda, araç hasarsız olarak değerlendiriliyor ve indirim hakkının bir üst kademeye yükseltilerek devam ediliyor.



POLİÇE KAPSAMI DA GENİŞLETİLDİ



Öte yandan salgın sürecinde poliçe kapsamını da genişleten Ray Sigorta, 22 Nisan’dan itibaren kesilen tüm kasko poliçelerine, Ray Oto Estetik servislerinde yılda 1 defaya mahsus ücretsiz araç içi ozon sterilizasyon ve antibakteriyel dezenfeksiyon hizmetini de ekledi. Aynı zamanda Ray Sigorta 4 Mayıs ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında anlaşmalı bankalara ait kredi kartları ile gerçekleştirilen taksitli poliçe ödemelerinde “1 ay erteleme” imkânı da sunuyor. İlandır...