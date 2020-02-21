Ray Sigorta sektörün üzerinde büyüdü

Türk sigorta sektöründeki istikrarlı büyüme ivmesini sürdüren Ray Sigorta 3 yıldır sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek pazar payını her geçen yıl artırıyor.



Ray Sigorta, 2019 yılını 1 milyar 238 milyar lira ile kapatarak yüzde 37 oranında bir büyüme kaydetti. Aynı dönemde sektörün ortalama büyümesi ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, sektörde başarının anahtarının acentenin ve müşterinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve yönetmek olduğunu söyledi. Erdoğan, özellikle yangın ve kasko gibi anahtar branşlarda önemli başarı gösterdiklerini dile getirdi.



Erdoğan, 2020 yılında da sigorta tarafında artan farkındalık ve beraberinde oluşan talebi doğru ürünlerle karşılamaya devam edeceklerinin altını çizdi. Erdoğan, “Sektörde sigortacılık faaliyetlerinin doğru kurgulanmasının her zamandan daha önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Biz yıllardır bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. 2024 vizyonumuz kapsamında ciddi bir dönüşüm projesi başlattık ve hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Öncelikli ve daimi hedefimiz sürdürülebilir kârlılık ve sağlıklı bir büyüme yakalamak. Son 3 yıldır sektör ortalamasının oldukça üzerinde büyürken dengeli portföy yapımızı da güçlendiriyoruz” diye konuştu.

EN YÜKSEK BÜYÜME YANGIN VE DOĞAL AFETLERDE

Branş bazında bakıldığında en yüksek büyümeyi yangın ve doğal afetler tarafında gerçekleştiren Ray Sigorta, 2019 sonunda bu branşta 284 milyon liralık üretimle yüzde 60’lık bir büyümeye imza atarken sektörün büyüme ortalaması ise yüzde 21 oldu. Ray Sigorta bir diğer önemli branş olan kaskoda da etkin şekilde büyüdü. Kaskoda Ray Sigorta 2019 yılı üretimini sektörün ortalama büyümesinin iki katının üzerine çıkartarak yüzde 51 artırmayı başardı. İlandır...