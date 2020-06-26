Quick Sigorta’ya iki ödül

Quick Sigorta’nın sigortacılığı tabana yaymak üzere gerçekleştirdiği, Anadolu’nun her karışını ziyaret ettiği QTruck projesi “Basılı Yayın – Yaratıcı Medya” kategorisinde; müşterilerin acil durumlarda birçok hizmetten hızlıca yararlanabilmesi için geliştirdiği “Hayat bazen parmağınızın ucundadır” sloganlı Quick Mobil uygulaması ise “Elektronik Medya / Sosyal Medya / İnteraktif Medya – Mobil Bilgi Deneyimi” kategorisinde ödül aldı. Böylelikle Quick Sigorta iki “Altın Ödül”ün birden sahibi oldu.

QTruck çok ses getirmişti

Dijital sigortacılık deneyimini herkese yaşatmak isteyen Quick Sigorta, etkinlik ve tanıtım tırı QTruck ile 2019’da yaz boyunca Anadolu’yu dolaştı ve birçok etkinliğin odak noktası haline gelmeyi başardı. Ziyaret için bulunduğu yerlerde sigortalılar, acenteler, motosiklet kullanıcıları ve yerel yöneticiler tarafından da ziyaret edilerek ilgi odağı haline gelen QTruck, dolaştığı şehirlerde çeşitli sürprizlerle sigortacılığı tanıtmasının yanı sıra birçok festival ve etkinliğe de sponsor oldu.

Ödüller Ekip Çalışmasının Sonucu

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, aynı yarışmadan önceki yıllarda da ödül aldıklarını belirterek, “Quick Sigorta, dijital yaklaşımı ve pazarlama süreçlerinde geliştirdiği farklı ve verimli yöntemler ile daha önce de birçok ödül aldı. Ödüllerimizi Uluslararası düzeyde alıyor olmamız bizi çok mutlu ediyor. Ekip çalışmasının sonucu böyle ödüller geliyor. Tüm ekip arkadaşlarımı kutluyor ve gelecek yıllarda yeni ve dijital projeler ile farklı ödülleri Quick Sigorta’ya kazandıracağımıza eminim” dedi. İlandır...