Poliçelerinizi kontrol edin

Düşük ücretlerle büyük maddi teminatlar sağlayan sigortalarda incelenmesi gereken maddeler bulunuyor. Her ne kadar sigortacılar en iyi poliçeleri sağlamaya çalışsa da gözden kaçacak bazı maddeler hasar anında can sıkıcı sonuçlara neden olabiliyor.

Sigorta poliçesi yaptırmadan önce teklif almak en doğrusudur. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte teklifler cep telefonlarına gönderilerek kontrol edilmesi mümkün hale geldi.

Teklifte yazan değerler, teminatlar, klozlara dikkat edilerek poliçenin yapılması menfaatinize olacaktır.

İlerleyen zamanlarda ortaya çıkan hasarlarda sigorta şirketi poliçenizde ilgili klozun bulunmadığına dikkat çekerek ödeme yapmayabilir. Bunun önüne geçmek için her klozu detaylı olarak incelemeniz gerekiyor. İlandır...