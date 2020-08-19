Otomobilinizde değerli eşya bırakmayın

Otomobil fiyatlarının arttığı son dönemde otomobil sahibi olmak zorlaştı. Kasko sigortası ile tüm risklere karşı otomobiller güvence altına alınıyor. Ancak bazı durumlarda unutkanlığın da verdiği etkiyle araçlarda değerli eşya ve evraklar unutulabiliyor.

Hırsızlar ise bu durumu kolladıkları için hem araca maddi zarar veriliyor hem de araçta bulunan değerli eşyalar çalınıyor.

ARAÇ İÇİNDE UNUTULAN EŞYALAR

Yola veya otoparka bırakılan araçlarda, araç içine bırakılan eşyaların çalınması riski her zaman var. Bunun için araç içinde değerli eşya bırakılmaması, bırakılacaksa da torpido, bagaj veya koltuk altları gibi yerlere saklanması öneriliyor.

ARAÇ İÇİNDEKİ EVRAKLARI YANINIZA ALIN

Araç içerisinde bırakılacak eşyalar içerisinde değerli evrakların bulunmaması gerekiyor. Ayrıca otoparka bırakılan aracın içinde ruhsat gibi araca ait belgeleri bırakmamanız da güvenliğiniz açısından önemli. İlandır...