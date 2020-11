Ortak yaşam alanları ‘sigorta’ ile daha güvenli

Siteler ve apartmanlar her gün yangından fırtına ve doluya, hırsızlıktan sel-su baskınına kadar sayısız riskle karşı karşıya kalabiliyor. İşte toplu yaşam alanlarında meydana gelebilecek bu hasarlar ise son yıllarda ‘Ortak Alan Sigortaları’nın daha çok talep edilmesini sağladı. Ortak Alanlar Sigortası, 634 numaralı Kat Mülkiyet Kanunu ile konut, iş merkezleri, alışveriş merkezleri ve tüm genel ortak yaşam merkezleri için zorunlu bir sigorta. Fakat son yıllarda sorumluluklarını sigortaya devretmek isteyen apartman yöneticileri, site yöneticileri, inşaat firmaları, apartman yönetim firmaları da bu ürünü talep ediyor. Sigorta şirketleri de her geçen gün sundukları ürünlerin teminat kapsamını genişletiyor. Ortak Alan Sigortası’nı talep edenler arasında özellikle apartman yöneticileri, inşaat firmaları, site yöneticileri ve apartman yönetim firmaları dikkat çekiyor.



SORUMLULUK SİGORTADA



İnci Sigorta Acenteliği Genel Müdürü Şebnem Korkut’a göre son yıllarda bu sigortaya olan talebin artmasındaki en büyük neden kentleşme ile birlikte konut sektöründe artan inşaat ve site yatırımları. Çünkü bu binaların yönetimlerini profesyonel yöneticiler yapıyor. “Profesyonel yöneticiler de üzerlerindeki sorumluluğu sigorta güvencesine devretmek istiyor” diyen Korkut, sitelerde hasarların en fazla fırtına, dolu gibi afetlerden sonra ortak alanlarda meydana geldiğine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Şu anda özellikle bazı şirketler bu konularda geliştirdikleri ürünlerle ortak yaşanılan alanlara önemli güvenceler sunuyor. Bu sigortayı bir kere yaptırıp memnun olan yöneticiler her yıl yeniden yaptırıyor.”



TEK POLİÇEDE FAZLA TEMİNAT



Kentleşmenin artmasıyla birlikte kalabalık nüfusları barındıran sitelerin sayısının hızla arttığına dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, bu sitelerin ve apartmanların her gün yangından fırtına ve doluya, hırsızlıktan sel-su baskınına kadar sayısız riskle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Sönmez, “Toplu yaşam alanları için geliştirdiğimiz Site/Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası” ile tüm bu risklere karşı güvence veriyoruz. Apartman ve site yöneticilerinin sorumlulukları, üçüncü şahıslara olan sorumluluklar, taşınan para, işveren sorumluluk, emniyeti suiistimal, elektronik cihaz, makine kırılması, cam kırılması gibi pek çok riski de tek bir poliçe ile teminat altına alıyoruz” diye konuştu.



TALEP DAHA DA ARTACAK



Ortak alan sigortalarının son 10 yıl içinde yapımı artan büyük site projeleri ile birlikte üst üste yaşanan doğal afetlerin etkilerinin artmasıyla daha çok gündeme geldiğine dikkat çeken Gulf Sigorta Konut Sigortaları ve Özel Müşteriler Grubu Teknik Direktörü Birsen Çakır; “Özellikle kullanım kaynaklı hasarlar, bina yöneticilerinin hukuki sorumlulukları ile ihtiyaca yönelik olarak talepte ciddi anlamda artış gösteren bir sigorta. Önümüzdeki yıllarda özellikle büyük şehirlerdeki rezidanslar ve sitelerin çoğalması ve inşaat sektörünün ülkemizde geldiği noktaya bağlı olarak; ortak alanlar ile ilgili sigorta ihtiyacı daha da artacak ve bu branşın etkinliği artarak gelişecek” diye konuştu. Site ve apartman ortak alanlarında günlük yaşantımızda karşılaşabileceğimizi düşünmediğimiz çok sayıda riskle karşı karşıya kalındığını belirten Çakır, şunları söyledi; “Örneğin bir yangın sonucunda ortak kullanılan asansörler zarar görebilir veya kuvvetli bir fırtınaya bağlı oluşan cam kırılması, çatı hasarı oluşabilir. Apartmanın veya sitenin herhangi bir parçası düşerek veya koparak 3’üncü şahsa veya site sakinlerine zarar verebilir. Tüm bunlar için ortak alan sigortası önemli güvenceler sağlıyor.”



YANGIN VE SEL BASKINLARI DA TEMİNAT ALTINDA



Her geçen gün bina ve apartman sayılarındaki artışa bağlı olarak bu sigortaya olan ilginin arttığını belirten Doğa Sigorta Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer, “Ortak yaşam aslında beraberinde birtakım sorumlulukları ve riskleri de getiriyor. Bu sebeple ilerleyen dönemde ortak alan sigortalarına ilginin daha da artış göstereceğine inanıyorum” dedi. İlandır...