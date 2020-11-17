Online sigorta yaptırabilirsiniz

Sigorta yaptırmak için acenteye gitme ihtiyacı ortadan kalktı. İnternet üzerinden online şekilde kredi kartı ile ödeme yaparak sigorta yaptırılıyor. Peşin fiyatına taksitlere bölünen ücretler müşterilerin bütçelerini de sarsmıyor.

KARŞILAŞTIRMA DA YAPILIYOR

Online sigortacılık hizmeti veren web siteleri tüm sigorta şirketlerinin primlerini listeliyor. En uygun fiyatlıdan en yüksek fiyatlıya kadar karşılaştırma yapılmasına olanak sağlanıyor.

DAHA UYGUN FİYATLAR ÇIKABİLİYOR

Acentelerden yapılan poliçelerden daha uygun fiyatlara sigorta yaptırmak mümkün olabiliyor. Bazı kredi kartlarına da puan yüklemesi yapılması online sigortacılığı cazip kılmaya başladı. İlandır...