Normalleşen sigorta sektörü istikrarlı büyüyor

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) açıkladığı verilere göre, yılın ilk 8 ayında yüzde 23.8 büyüyen sektör, 53 milyar 290.1 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi. Enflasyondan arındırıldığında, sektörde reel büyüme hızı yüzde 10.8 olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde hayat dışı (elementer) sektör yüzde 17, (reel yüzde 4.6) büyürken, hayat branşında prim üretimi ise yüzde 64.3 (reel yüzde 47) artış gösterdi. Sektördeki ilk 8 aydaki büyüme hızı, ocak-temmuz dönemindeki yüzde 23.7’lik büyüme hızına yakın gerçekleşti.

YANGIN VE SAĞLIK CANLI, OTO TATSIZ



Branşlar bazında baktığımızda yılın ilk 8 ayında hayat dışında toplam pastadan aldığı payın yüzde 10’un üzerinde olan branşlardan genel zararlar yüzde 32.82 (reel yüzde 18.84) büyüme hızıyla en hızlı büyüyen branş olarak dikkat çekiyor. Söz konusu branş yanında, yangın ve doğal afetler ve hastalık/sağlıkta da istikrarlı büyüme sürüyor. Bunlara karşın, 8 aylık dönemde sektörün 2 lokomotif branşından trafik sadece yüzde 10.3 büyürken kaskoda prim üretim artışı yüzde 9.07’de kaldı. Her iki branş ocak-ağustosta reel olarak küçüldü. Otomotiv pazarındaki görece canlılığa karşın, ‘0 araç’ satışının sınırlı olmasının, söz konusu branşların büyümesini engellediğini not düşelim.

HAYAT, GENEL BÜYÜME HIZINI DA YÜKSELTİYOR



Bu arada, ‘hayat’ branşına da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Gerçekten de yılbaşından beri çok hızlı büyüyen (Covid etkisiyle nisan-mayıs döneminde bir parça duraklasa da) hayat, sektörün genel büyüme hızını da yukarı çekiyor. Bireylerin bağımsız hayat ürünlerine ilginin artması ve bankaların verdikleri kredilerle birlikte yapılan hayat sigortaları, hızlı büyümenin temel nedenini oluşturuyor. İlandır...