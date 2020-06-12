Ne kadar trafik sigortası primi ödeyeceksiniz anında bulun

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin Zorunlu Trafik Sigortası Teklif uygulaması tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Trafik sigortası her yıl yapılması gereken, zorunlu bir ürün. Trafik sigortasını yaptırmak da çok kolay. Herhangi bir acenteye ya da internet sitelerine girerek trafik sigortanızı anında yaptırabilirsiniz.

NE KADAR PRİM ÖDENECEK?

Trafik sigortasında prim tutarını öğrenmek isteyenler tüm sigorta şirketlerinden anında fiyat teklifi alabiliyor. Bunun için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin uygulaması kullanılabiliyor. Uygulama ile Türkiye’de bulunan tüm sigorta şirketleri tekliflerini sunuyor. En uygun fiyattan en yüksek fiyata kadar teklifler sıralanıyor ve içinden en uygun olanı seçiliyor.

BASAMAKLARA DİKKAT

Trafik sigortası yaptıranlar eğer kazaya karışmamış ve hasarsızlık indirimleri varsa her yıl daha uygun fiyatlara trafik sigortası poliçesi yaptırabilir.

İlk otomobilini alan birisi 4’üncü basamaktan başlatılır. Kazaya karışması halinde basamak sayısı geriler ve her yıl fazladan prim ödemek zorunda kalır. Hasarsızlığını korursa da her yıl basamağı artar ve ödeyeceği prim 7. basamakta yüzde 45 daha az olur.

İŞTE BASAMAKLAR VE İNDİRİM-SÜRPRİM ORANLARI

1.basamak: Poliçenin üçüncü yılının da hasarla kapatılması halinde ise %150 artış uygulanır.

2.basamak: Poliçenin üçüncü yılının da hasarla kapatılması halinde ise %150 artış uygulanır.

3.basamak: Poliçenin ilk yılının hasarla kapatılması halinde %50 artış uygulanır.

4.basamak: İlk kez trafiğe çıkacak sürücüler uygulanan tarifedir.

5.basamak: Poliçenin ilk yılında hasarsızlık olması halinde %15 indirim uygulanır.

6.basamak: Poliçenin ikinci yılında hasarsızlık olması halinde %30 indirim uygulanır.

7.basamak: Poliçenin üçüncü yılında da hasarsızlık olması halinde %45 indirim uygulanır.