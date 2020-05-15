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Nart Sigorta’dan KOBİ’lere Alacak Sigortası indirimi
Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği, KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda indirim yapmaya başladı.
Şirket, KOBİ’lere peşin ödemelerde artı yüzde 10 indirim imkanı sağlarken, taksit isteyenlere de 3 taksit fırsatı sunuyor. Yurtiçi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan, satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon TL’ye kadar olan KOBİ’ler için; Devlet Destekli Alacak Sigortası primleri Hazine tarafından belirleniyor. İlandır...
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