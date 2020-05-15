Nart Sigorta’dan KOBİ’lere Alacak Sigortası indirimi

Şirket, KOBİ’lere peşin ödemelerde artı yüzde 10 indirim imkanı sağlarken, taksit isteyenlere de 3 taksit fırsatı sunuyor. Yurtiçi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan, satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon TL’ye kadar olan KOBİ’ler için; Devlet Destekli Alacak Sigortası primleri Hazine tarafından belirleniyor. İlandır...