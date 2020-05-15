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Sigorta
Haber Giriş: 15.05.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

Nart Sigorta’dan KOBİ’lere Alacak Sigortası indirimi

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Nart Sigorta’dan KOBİ’lere Alacak Sigortası indirimi
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Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği, KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda indirim yapmaya başladı.

Şirket, KOBİ’lere peşin ödemelerde artı yüzde 10 indirim imkanı sağlarken, taksit isteyenlere de 3 taksit fırsatı sunuyor. Yurtiçi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan, satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon TL’ye kadar olan KOBİ’ler için; Devlet Destekli Alacak Sigortası primleri Hazine tarafından belirleniyor. İlandır...

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