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Sigorta
Haber Giriş: 23.05.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Müşterilerinin hayatlarını ‘MetLife Benimle’ ile kolaylaştırıyor

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Müşterilerinin hayatlarını ‘MetLife Benimle’ ile kolaylaştırıyor
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MetLife Emeklilik ve Hayat, sosyal izalosyon döneminin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış yeni platformu ‘MetLife Benimle’yi müşterilerinin kullanımına açtı.

MetLife Emeklilik, ‘MetLife Benimle’ ile alışverişten eğlenceye; seyahatten yeme-içmeye günlük hayatın pek çok alanında müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Sağlıklı geçen her güne keyif katmanın da amaçlandığı programı MetLife müşterileri hiçbir ek işlem yapmadan kullanabiliyor.

18 HAZİRAN’A KADAR HEDİYE YAĞMURU

18 Haziran’a kadar sürecek kampanya kapsamında 10 MetLife’lı Hepsiburada.com’dan 5 bin TL değerinde; 300 MetLife’lı ise A101 marketlerde geçerli 300 TL değerinde hediye çeki kazanma şansına sahip olacak. Kampanyaya katılmak için MetLife’tan herhangi bir aktif poliçe ve/veya sözleşmesi olan MetLife müşterilerinin metlife.com.tr üzerinden çekiliş kodu almaları yeterli olacak. ‘MetLife Benimle’ müşteri sadakat programı ile ilgili bilgi veren MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven; “MetLife Benimle, MetLife’ın global olarak tüm iş süreçlerinde benimsediği müşteri odaklılık anlayışının en güzel sonuçlarından biri. MetLife olarak yeni nesil sigortacılık anlayışımız ile müşterilerimize sadece zor günlerinde değil, günlük ihtiyaçlarında da her zaman yanlarında olacağımız ürünler ve hizmetler sunuyoruz. Halihazırda zengin bir içerik sunduğumuz ve her ay yeni kampanya ve avantajlarla zenginleştirmeye devam edeceğimiz ‘MetLife Benimle’ ile müşterilerimiz kazanmaya alışacaklar” dedi. İlandır...

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