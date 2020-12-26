Müşteri portföylerinin çalınma riskine dikkat!

Dijital dünyanın risklerine karşı farkındalık yaratmak için ‘Dijital Güvenlik Platformu’nu hayata geçiren Aksigorta, acentelerle bir araya gelerek ‘yeni dünyanın riskleri’ni konuştu. Acentelerle Sigorta Ekranı YouTube Kanalı’nda biraraya gelen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, Aksigorta Genel Müdür Yardımcıları Fahri Altıngöz ve Tolga Tezbaşaran önemli uyarılarda bulundu.



Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen “Yeni bir dünyaya giriyoruz ve hiç bilmediğimiz risklerle karşı karşıyayız. Aksigorta olarak hedefimiz acente ve brokerlerimizi siber saldırılara karşı korumak” açıklamasını yaparken Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran ise “Acentelerimiz gelen mail ve mesajlara çok dikkat etsin. Müşteri portföylerinin çalınma riski oluştu. Acentelerimiz kendilerine gelen mail ve mesajlara çok dikkat etsin. Tanımadıklarını açmasınlar. Oltalama tabir edilen saldırılarla acentelerimizin bilgisayarlarındaki şifreler çalınabilir. Sonra onlarla kimi zaman poliçe düzenleniyor. Bazen de acentelerimizin sistemleri kilitleniyor, ticaretlerini yapamaz duruma geliyor ve fidye ödemek zorunda kalıyorlar” uyarısı yaptı. Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz de “ Eski dünyanın riskleri deprem, kaza ve sağlıktı. Yeni dünyada ise teknolojik birçok riskler karşı karşıyayız” dedi.



RİSKLER HERKESİ TEHDİT EDİYOR



Pandemi ile birlikte her şeyin dijitalleştiği vurgusu yapan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Yeni bir dünyaya giriyoruz ve hiç bilmediğimiz risklerle karşı karşıyayız. Yaptığımız araştırmalarda fark ettik ki siber güvenlik herkes tarafından konuşulan bir kavram olmakla birlikte bu işin alt tarafında risklerin tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Bu risklerin de daha çok ailede çocuklarda, gençlerde ve KOBİ ölçeğindeki işyerlerinde olduğunu gördük” açıklamasını yaptı.

Oluşturdukları ‘Dijital Güvenlik Platformu’nun temel amacının bir farkındalık yaratmak olduğunu dile getiren Gülen, şöyle devam etti: “Dijital Güvenlik Platformu”nu Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi BÜSİBER’in iş birliğiyle hayata geçirdik. Bu platform, hepimiz için çağımızın en önemli konularından biri olan dijital güvenlik konusunda KOBİ’ler, işyeri sahipleri, aileler ve gençler nezdinde farkındalığı, bilinci ve bilgi düzeyini artırmayı hedefliyor. Bu platformun birçok farklı boyutu olacak. En büyük farkı da aile içi iletişimdeki sorunları ortadan kaldıracak olmasıdır. Bu herkesin ücretsiz olarak faydalanabileceği bir eğitim platformudur.”



Online olarak faaliyete geçen Dijital Güvenlik Platformu’nda eğitimlerin, bilgilendirici video ve haberlerin yer aldığını ifade eden Gülen, platformun dijital güvenlik konusunda Türkiye için önemli bir referans kaynağı olacağını söyledi.



Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran da ‘Dijital Güvenlik Platformu’nu toplumda herkesin eşit olarak kullanabileceğini söyledi. “Kütüphane bölümünde dijital güvenlik ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek her bilgi yer alacak” diyen Tezbaşaran, platformda dershane olarak adlandırılan bir bölümün de yer aldığını açıkladı.



SİBER KORUMA SİGORTASI’NI ÇEŞİTLENDİRECEĞİZ



Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, “Eski dünyaya baktığımız zaman konvansiyonel dediğimiz birtakım resimlerimiz var. Bunlara deprem, kaza ve sağlık risklerini örnek verebiliriz. Yeni dünyada ise teknolojik ve siber olarak birçok yeni risklerle karşı karşıyayız. Yapılan bir araştırmalara göre dünyada son 10 yılda siber riskler ilk sıraya yükseldi. Siber saldırılara hedef olma konusunda ise ülkemiz, ABD, Hollanda ve Almanya'nın ardından 4. sırada geliyor. Türkiye geçen yıl 135 binin üzerinde siber saldırıya maruz kaldı.



Türkiye’de KOBİ kapsamında 3 milyon 100 bin işletme var ve bunlar ülke genelindeki işletmelerin yüzde 99’unu oluşturuyor. İstihdamın ise dörtte üçünü sağlıyor. KOBİ’lerin yaratılan katma değerdeki payları yüzde 55, ihracattaki payları ise yüzde 57’dir. KOBİ’lerin yüzde 88’ini mikro işletmeler oluşturuyor. Bu nedenle KOBİ’lerimizin öncelikle siber risk farkındalığını artırmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı. İlandır...