Memur ve emekli için kritik 2 ay! Maaşlara ne kadar zam gelecek?

Toplamda yılın ilk 4 ayı için kümülatif enflasyon rakamları yüzde 3.16 oldu. Haziran ile beraber enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda, memurlar ve memur emeklileri aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Mayıs ve haziran enflasyon rakamı toplamda yüzde 0.84’ün üzerine çıkarsa memur ve memur emeklileri aşan kısmı için fark alacaklar. Memurlar 2020’nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. İkinci altı ay için de yüzde 4 zam alacak.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, ilk 6 ayda çıkacak enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak.

TAHMİN AŞAĞI ÇEKİLDİ



SSK ve Bağkur emeklilileri ise ilk 6 ayda oluşan enflasyon oranında zam alacak. Mevcut durumda ilk 4 aylık rakamlara bakıldığında yüzde 3.16 zam şimdiden cepte. İlk 6 ayda zam biraz yüksek çıksa da haziran ve temmuz gibi enflasyonda hızlı düşüş bekleniyor. Merkez Bankası bu kapsamda enflasyon tahminini yüzde 8.2’den yüzde 7.4’e düşürmüştü.