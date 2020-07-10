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Sigorta
Haber Giriş: 10.07.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

Magdeburger de tüm salgın hastalıkları teminat kapsamına aldı

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Magdeburger de tüm salgın hastalıkları teminat kapsamına aldı
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Magdeburger Sigorta, pandemi hastalıklarıyla mücadele çalışmalarına yeni bir katkı sunuyor. Yapılan düzenleme ile salgın hastalıklar, özel şartlar maddelerinden çıkartılarak tamamen kapsam içerisine alındı.

Türkiye’de korona virüs vakalarının ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren; aslında poliçe kapsamında bulunmamasına rağmen COVID-19 nedeniyle başvuran sigortalılarının harcamalarını karşılayan Magdeburger Sigorta; salgın hastalıkların kapsam dışı olması ile ilgili özel şartlarda yer alan maddeyi dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor dönemde tamamen değiştirdi. Bundan böyle ‘salgın kapsamı’ hem mevcut hem de yeni alınacak Özel Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık ve Yabancı Sağlık poliçelerinde geçerli olacak. İlandır...

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