Lüks aracımın 300 bin liralık zararını Kasko’m sorunsuz karşıladı

NasSan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ertem, memnun bir sigortalı. Daha önce aracıyla yaptığı kaza sonrası oldukça yüksek meblağlı zararı sigorta şirketi tarafından sorunsuz olarak karşılandı. Sigorta ile ilgili yaşadığı bu deneyim Ertem’in sigorta şirketine ve sigortaya olan memnuniyetini artırmasında oldukça etkili oldu. Ertem, “Bentley marka aracımla yaptığım kazada 300 bin liralık zararım eksiksiz karşılandı. Hiç zorluk çekmedim” dedi.



Selahattin Ertem, oldukça iyi bir sigorta müşterisi. Daha önce sigorta ile ilgili yaşadığı deneyimler ve Bentley marka aracı ile yaptığı kaza sonrasında zararının sigorta şirketi tarafından eksiksiz karşılanması Ertem’in sigorta şirketine duyduğu güveni ve memnuniyetini daha da artırdı.

‘POLİÇE ŞARTLARINI ÇOK İYİ OKUMALIYIZ’



Sigorta bilinci ile ilgili sohbet ettiğimiz Ertem, “Kendi sağlığımızı, sevdiklerimizin sağlığını ve sahip olduklarımızı risklere karşı sigorta ile koruyabiliriz. Ancak ülkemizde sigorta bilinci tam anlamıyla yerleşmiş değil. Bu noktada bazı sigorta şirketlerinin istismarı söz konusu. Çok uygun fiyatlarla sigortanızı yaparlar. Fakat problem yaşadığınızda da kapsam dışı gerekçesiyle ödemenizi yapmazlar. Aslında sigorta poliçesindeki şartları çok iyi okumalıyız. Fakat biz daha çok bize söylenenlerle yetinip, poliçede ne yazdığına bakmıyoruz. Tıpkı kredi kartı sözleşmesinde yazılanları okumadığımız gibi” değerlendirmesini yapıyor.



“TANIDIĞIM ŞİRKETLERLE ÇALIŞIRIM”



Ertem, sigorta yaptırırken nelere dikkat ettiğini ise şöyle anlattı: “Kurumsal yapısına, geçmişine ve sektörde ne kadar zamandır hizmet ettiğine bakıyorum. Sigorta yaptıracağımız zaman firmamızın ilgili birimi, çeşitli firmalardan çeşitli kurumlardan teklifler alır ve en uygun teklifi verenle anlaşmamızı yaparız. Yeni şirketlerin tamamı piyasaya girmek için fiyat kırarlar. Başınıza bir şey geldiğinde de olmayacak aklınıza gelmeyecek sorunlarla sizi meşgul ederler. Ben bunu yaşadım. Ama baktık ki gerçekten verdikleri tekliflerle bu şirketler iyi çıkışlar yapıyor ama finale geldiğimizde ortada yoklar. Bu nedenle tanıdığımız, bildiğimiz sigorta şirketi ve acenteyle çalışıyoruz.”



“SORUNUM HEMEN GİDERİLDİ”



“Sigorta poliçelerimin çoğunu yıllardır çalıştığımız Anadolu Sigorta’dan yaptırıyoruz. Son derece de memnunum” diyen Erdem, konuyla ilgili şunları söyledi:



“Bentley marka aracımla kaza yaptım. Acentem aracılığıyla bu durumu paylaştım. Yetkili servise götürdüm. Bu segmentteki araçlarının masrafları yüksek olur. Çok kısa zamanda aracımın eksper raporu çıktı ve 300 bin lira civarında bir masraf olduğu için pert raporu verildi. Aracımın bedeli zamanında ödendi. Ama ben aracımın pert olmasını istemedim tekrar yaptırarak kullanılacak hale getirdim. Sigorta şirketi ‘Ben aracı pert ediyorum ve şu tutardan satıyorum’ dediğinde teklif ediyor mal sahibine. Bu durumdan istifade ederek aracımın parçalarını karşılayabilecek tutarı bana Anadolu Sigorta ödedi. Sadece aracımın kazadan dolayı bir değer kaybı oluşmuştu. Yetkili servis de bana güvence verdiği için hoşnut kaldım ve aracımı tamir ettirdim. İki-üç kez de kasık ameliyatı oldum. Anadolu Sigorta tarafından hiçbir problemim olmadan masraflarım küt diye ödendi. Diğer sağlık sorunlarımda da hiç sıkıntı yaşamadım. Ufak tefek sorunlar olsa da hep çok memnun kaldım.” İlandır...