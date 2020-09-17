LPG’yi kaskoya işletmeyi unutmayın

Tüm dünyada enerji fiyatları artış gösteriyor. Bundan da en büyük zararı otomobil sahipleri görüyor. Otomobillerde yakıt sarfiyatını azaltmak için çeşitli teknik yöntemler bulunsa da yoğun trafikli olan şehirlerde bu yöntemler de işe yaramıyor.

Akaryakıt sarfiyatını düşürmek için benzinli araçlarda LPG dönüşümü gerçekleştiriliyor. Dönüşüm sonrasında otomobil kaskoluysa bunun bildirilmesi gerekiyor. Kasko şirketine araca LPG takıldığının bildirilmesiyle birlikte araçta LPG tarafından meydana gelecek patlama, yanma gibi olumsuzluklar teminat altına alınmış oluyor.

LPG’Yİ RUHSATA İŞLETMEYİ UNUTMAYIN!

LPG dönüşümü yapıldıktan sonra aracın ruhsatına yakıt türü olarak LPG’nin işletilmesi gerekiyor. Bu yapılmazsa cezai durumlarla karşılaşılabiliyor. İlandır...