Limitsiz İMM’ye dikkat edin

Trafikte herkesin başına olumsuz bir durum gelebilir. Bunu önlemek için kanunen zorunlu olan trafik sigortasının yaptırılması gerekiyor. Zorunlu Trafik Sigortası herhangi bir kaza anında maddi ve manevi kayıpları önlemek için kullanılıyor. Örnek olarak kazaya karışılması halinde suçun da kendi tarafınızda olması durumunda karşı tarafın hasarı sigorta tarafından karşılanıyor. Ancak kendi aracınızda oluşan hasar için ise herhangi bir ödeme alınmıyor. Bunun önüne geçilmesi için kasko yapılması gerekiyor.

İHTİYARİ MALİ MESULİYET ÖNEMLİ

Trafik sigortası herhangi bir kaza anında 41 bin liraya kadar hasar ödemesi yapıyor. Bunun üstünde çıkacak tutarı sigorta karşılamıyor ve bu noktada mağdur olunmaması için İhtiyari Mali Mesuliyet klozunun limitinin artırılması gerekiyor. Günümüzde yedek parça fiyatlarının yüksek olması nedeniyle küçük bir kazada binlerce liralık masraflar ortaya çıkıyor. Trafik sigortası poliçesi ya da kasko sigortasına İhtiyari Mali Mesuliyet limitsiz olarak ekletilirse hem maddi hem de manevi ortaya çıkacak olumsuzluklar için herhangi bir ücret ödemek zorunda kalınmıyor.

PRİMİ YÜKSEK DEĞİL

Limitsiz İhtiyari Mali Mesuliyet’in primleri yüksek çıkmıyor. Düşük primlerle büyük riskleri teminat altına almış oluyorsunuz.