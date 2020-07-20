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Sigorta
Haber Giriş: 20.07.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

Lastiğiniz mi patladı? Asistans hizmeti yanınızda

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Lastiğiniz mi patladı? Asistans hizmeti yanınızda
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Trafikte hemen herkesin başına gelebilecek sorunlardan biri de lastik patlaması. Aracına kasko yaptıranlar ise lastiklerinin patlaması durumunda asistans hizmetinden yararlanıyor.

Araç sahipleri lastiklerinin patlamasını istemezler. Birçok sürücü patlayan lastiğin nasıl değiştirildiğini bilmiyor. Yeni nesil araçlarda da maliyetlerin kısılması için stepne ve kriko seti konulmuyor. Konulan lastik tamir kiti ise hem lastiği kullanılmaz hale getiriyor hem de basınç ölçen sibopların değiştirilmesine neden oluyor. Bu da yaklaşık olarak 700-800 liralık maliyetlere neden oluyor.

Kaskolu araçların patlayan lastikleri 7 gün 24 saat yerinde onarımı ya da değişimi sağlanıyor. Asistans hizmetiyle birlikte patlayan lastiğin onarımı gerçekleştiriliyor.

Lastiğin patlaması durumunda sigorta şirketi ile iletişim kurularak bulunulan yer tarif edilip asistans hizmetinin gelmesi bekleniyor. Asistans hizmeti geldiğinde yeni lastik ya da lastiğin tamirini sağlayıp yola sorunsuz şekilde devam etmenizi sağlıyor.

Aracınızda stepne varsa mutlaka havasını sürekli kontrol etmeyi de unutmayın. İlandır...

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