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Sigorta
Haber Giriş: 07.02.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

KuveytTürk, Neova Sigorta için imzayı attı

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KuveytTürk, Neova Sigorta için imzayı attı

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Neova Sigorta’yla ilgili Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) özel durum açıklamasında bulundu.

Açıklamada hisse devir satış sözleşmelerinin 5 Şubat itibariyle imzalandığı belirtildi. KAP’ın resmi internet sayfasında yer alan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bankamız tarafından alınan yönetim kurulu kararı çerçevesinde Neova Sigorta Anonim Şirketi’nin ortaklık paylarından; Turkapital Holding B.S.C.C.’nin yüzde 53 oranındaki ve KFH Takaful Insurance Company’nin (K.S.C.C.) yüzde 5 oranındaki; hisselerinin satın alınması ile ilgili niyet mektuplarının imzalandığı ve sürecin başladığına ilişkin 03/01/2020 tarihinde açıklama yapılmıştı. Bu sürecin devamı olarak, hisselerin devir alınması konusunda; Turkapital Holding B.S.C.C.‘nin yüzde 53 oranındaki, First Takaful Insurance Company K.S.C.’nin yüzde 35 oranındaki ve KFH Takaful Insurance Company’nin (K.S.C.C.) yüzde 5 oranındaki hisselerinin devrine ilişkin hisse devir satış sözleşmeleri 05/02/2020 tarihi itibariyle imzalanmıştır. İlgili Kamu Kurumları nezdinde izin süreçlerinin tamamlanması sonrası pay devir işlemleri gerçekleşmiş olacaktır.” İlandır...

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