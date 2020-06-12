Kredi kullanımında hayat sigortasının önemi

Bankaların verdiği kredilere yönelik olarak hayat sigortası yapılması gerekiyor. İhtiyaç, taşıt, konut kredisi gibi ürünlerde banka vermiş olduğu parayı güvence altına almak için müşterisine hayat sigortası yaptırma zorunluluğu getiriyor. Sigortalının vefat etmesi durumunda banka sigorta şirketinden kalan borcun ödenmesini istiyor. Bu sayede hem miracılar mağdur olmuyor hem de banka vermiş olduğu krediyi sigorta şirketinden tahsil ediyor.

PRİMLER NASIL HESAPLANIYOR?

Hayat sigortasında primler yaş yükseldikçe artıyor. Genç insanlarla yaşlı insanlar arasında prim farkı oluşuyor. Bunun nedeni ise yaş ilerledikçe ortaya çıkan vefat riski durumu.

İŞ GÖRMEZLİK VE MALÜLLÜK DE EKLENEBİLİR

Ayrıca ölüm dışında, eğer poliçeye eklenmişse, iş görmezlik ve malüllük durumunda da hayat sigortası tarafından bankaya ödeme yapılır.