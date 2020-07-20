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Sigorta
Haber Giriş: 20.07.2020 - 11:42,Son Güncelleme:

Kredi kartı borcunuzu sigorta altına alın

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Kredi kartı borcunuzu sigorta altına alın
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Kredi kartı borcu olanlar vefat, sakatlık, işsizlik durumunda kredi kartı sigortası ile borçlarını teminat altına alabiliyor.

Türkiye’de yaklaşık 70 milyon kredi kartı bulunuyor. Kredi kartı borçlarının her ay ödenmesi gerekiyor. Ödenmemesi halinde kredi kartı borcu temerrüde düşerek icraya kadar giden konulara sebep olabiliyor.

Bunun önüne geçebilmek için kredi kartı borçları güvence altına alınabiliyor. Sigorta şirketlerinin ürünlerinden biri olan kredi kartı borcu güvencesi ile vefat, kaza sonucu kalıcı sakatlık, hastalık nedeniyle tam ve kalıcı sakatlık, istemdışı işsizlik ve kritik hastalıklara yakalanma nedeniyle kredi kartı borcunun ödenememesi durumunda sigorta şirketi devreye girerek borcu kapatıyor.

Kredi kartı borçları güvence altına alınırken sigorta şirketi ile yapılan anlaşmaya göre ödemeler gerçekleşiyor. Örneğin 30 bin liraya kadar olan borcunuzu teminat altına almak isterseniz sigorta şirketi bu tutara göre primleri belirliyor.

Sigorta şirketleri kredi kartı sigortası yaptıranlara ayrıca asistans hizmetleri de sunabiliyor. İlandır...

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