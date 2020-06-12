Konutta su sızıntısına dikkat!

Eskiyen, yıpranan ya da yanlış şekilde montajı yapılmış su tesisatında sorunlar yaşanabiliyor. Hem kendi evinizde hem de başkasının evinden kaynaklanan su sızıntılarına ilişkin olarak konut sigortası devreye giriyor.

SİGORTASI OLANLAR AVANTAJLI

Konut sigortası poliçesinde su tesisatına ilişkin teminatlar yer alıyorsa su sızıntılarının tamirine ücret ödenmesine gerek kalmıyor. Su kaçağı, sızıntısı gibi problemler için sigorta şirketleri arıza tespit raporu talep ediyorlar.

TESPİT EDİLME SÜRECİ

Sigorta şirketi arızanın tespiti için ev sahibinin talebine göre uzman su tesisatçısı gönderebiliyor ya da ev sahibi kendi tesisatçısını çağırtıp kontrolleri yaptırabiliyor. Kontroller sonucunda kaçağın yeri tespit edilip maliyet hesaplaması için sigorta şirketine rapor düzenleniyor.

MASRAFLAR SİGORTA ŞİRKETİNDEN

Sigorta şirketi masrafa ilişkin olarak kendi uzman su tesisatçısını göndererek tamir yaptırabiliyor. Bunu istemeyen ev sahibine ise yapılacak olan tamiratın ücretini verebiliyor.