Konut sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeli?

• Konut sigortaları, içerdikleri teminatlara ve ek hizmetlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu nedenle ihtiyaçlara göre ek teminatlar talep edebilirsiniz.• Konut sigortaları, içerdikleri teminatlara ve ek hizmetlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu nedenle ihtiyaçlara göre ek teminatlar talep edebilirsiniz.



• Konut sigortasının fiyatı; binanın yapı tarzı, brüt metrekaresi, kullanım şekli, yapının bulunduğu il ve ilçeye bağlı olarak değişiyor.



• Sigortada yapının satış fiyatı değil, inşa bedeli baz alınıyor. Evinizi satış fiyatı üzerinden sigortalatmanız durumunda aşkın sigorta söz konusu olur ve fazla prim ödemek durumunda kalabilirsiniz.



• Ev içindeki eşyalar da konut poliçesi kapsamına dâhil edilebilir. Eşya sigorta bedeli belirlenirken konutta bulunan eşyaların günümüz şartlarında yeniden alım değeri düşünülerek bedel tespiti yapılmalıdır.



• Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde teminat altındadır. Bunların dışında kalan tüm teminatlarda oluşan riskleri minimuma indirmek için ise konut sigortası yaptırılmalı.



• Evin birtakım özelliklerine göre konut sigortası indirimli olarak yaptırılabilir. Örneğin evde bir alarm sisteminin bulunması, fiyat açısından önemli bir avantaj sağlıyor. İlandır...