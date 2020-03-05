MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Sigorta HaberleriKonut sigortası yaptırırken dikkat! İşte indirimin ipuçları
GeriSigorta Konut sigortası yaptırırken dikkat! İşte indirimin ipuçları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sigorta
Haber Giriş: 05.03.2020 - 07:23,Son Güncelleme:/

Konut sigortası yaptırırken dikkat! İşte indirimin ipuçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konut sigortası yaptırırken dikkat! İşte indirimin ipuçları
Abone Olgoogle-news

Konut sigortası primlerini düşürmek için birkaç yöntem bulunuyor. Evinde gerekli donanım bulunan kişiler daha ucuza konut sigortası yaptırabiliyor.

Konut sigortasını daha indirimli halde almak için yapılması gereken bazı ipuçları var.  Uygun fiyatlı poliçe alabilmek için konut sigortası indirim seçeneklerini bilmek gerekiyor. Konut sigortası fiyatları her eve göre değişiyor. Poliçeler oluşturulurken eklenecek olan her teminat primleri de artırıyor. Yıllarca birikim yapılarak alınan evleri güvenceye alınması için ise cüzi miktarlardaki primlerle sigorta yaptırılabiliyor.

Sigorta yaptırırken bilinçli davranılması halinde bazı indirimler sigorta şirketlerinden alınabiliyor.

ALARM İNDİRİMİ

Sigortalanacak olan konutta çalışır durumda olan alarmın olması halinde sigorta şirketinden prim indirimi talep edebilirsiniz. Alarm ile hırsızlığa karşı koruma alınmasından dolayı sigorta şirketlerinden bazıları indirim yapmaya gidecektir.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ

Konut sigortasında hasarsızlık indirimi geçerli oluyor. Geçmiş yıllarda konuta ilişkin sigorta şirketine herhangi bir hasar bildirilmemişse yenilenen poliçelere hasarsızlık indirimi yansıtılıyor. Sigorta şirketlerinin belirlediği hasarsızlık indirimi ile birlikte poliçenin primlerinde düşüş sağlanabilir. İlandır...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle