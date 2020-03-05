Konut sigortası yaptırırken dikkat! İşte indirimin ipuçları

Konut sigortasını daha indirimli halde almak için yapılması gereken bazı ipuçları var. Uygun fiyatlı poliçe alabilmek için konut sigortası indirim seçeneklerini bilmek gerekiyor. Konut sigortası fiyatları her eve göre değişiyor. Poliçeler oluşturulurken eklenecek olan her teminat primleri de artırıyor. Yıllarca birikim yapılarak alınan evleri güvenceye alınması için ise cüzi miktarlardaki primlerle sigorta yaptırılabiliyor.

Sigorta yaptırırken bilinçli davranılması halinde bazı indirimler sigorta şirketlerinden alınabiliyor.

ALARM İNDİRİMİ

Sigortalanacak olan konutta çalışır durumda olan alarmın olması halinde sigorta şirketinden prim indirimi talep edebilirsiniz. Alarm ile hırsızlığa karşı koruma alınmasından dolayı sigorta şirketlerinden bazıları indirim yapmaya gidecektir.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ

Konut sigortasında hasarsızlık indirimi geçerli oluyor. Geçmiş yıllarda konuta ilişkin sigorta şirketine herhangi bir hasar bildirilmemişse yenilenen poliçelere hasarsızlık indirimi yansıtılıyor. Sigorta şirketlerinin belirlediği hasarsızlık indirimi ile birlikte poliçenin primlerinde düşüş sağlanabilir. İlandır...