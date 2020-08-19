Konut sigortası olanlar dikkat! Bedava hizmetlerden yararlanın

Evi olan herkesin konut sigortası yaptırması gerekiyor. Konutta meydana gelebilecek sorunlar, 3. Kişilere verilecek zararlar çok düşük sigorta primiyle teminat altına alınıyor.



Konut sigortası yapan firmalar konutta meydana gelebilecek sorunların dışında verdikleri ek hizmetlerle cihaz bakımı da yapıyorlar.

Klima temizliği, kombi bakımı, kalorifer petek temizliği, halı yıkama gibi çeşitli hizmetlerden faydalanmak için sigorta şirketinin hazırladığı poliçenin dikkatlice okunması gerekiyor.

Klima, kombi, kalorifer petekleri ve halı yıkama için verilen hizmetler her yıl yeni poliçe döneminde yeniden kullanılabiliyor. İlandır...