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Sigorta
Haber Giriş: 19.06.2020 - 13:20,Son Güncelleme:

Konut sigortası alan babalara yüzde 50 indirim

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Konut sigortası alan babalara yüzde 50 indirim
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Koronavirüs nedeniyle alışkanlıklarımızın değiştiği, evlerimizde daha çok vakit geçirdiğimiz şu dönemde Gulf Sigorta, konut sigortası ürününü sigortalılarına sunarak daha güvenli bir yaşamın kapılarını açıyor.

Babalar Günü’ne özel Gulf Sigorta Konut Sigortası, ev sahibi veya kiracı olan sigortalının evini, içindeki eşyaları ve konutun yer aldığı binayı; olası her türlü riske karşı güvence altına alıyor. Geniş teminatlı bu paket aynı zamanda; yangından yıldırıma, taşıt çarpmasından hırsızlığa, elektronik eşyanın uğrayacağı zarardan kira kaybına pek çok zararı teminat altına alıyor. Gulf sigortadan Konut Sigortası satın alanlar çilingir hizmeti, kombi klima hizmeti, cam kırılması tamiri, elektrik ve tesisat tamiri; diş check-up hizmeti ve acil Sayılan durumlarda ambulans gönderimine kadar varan birçok hizmetten faydalanıyor. İlandır...

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