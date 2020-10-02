KOBİ’ler için GES sigortası

KOBİ İşyeri Paket Sigortası kapsamında zemine kurulu yer tipi elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerinin yangın; doğal afetler, terör, kötü niyetli hareketler, elektronik cihaz, makine kırılması ve buna bağlı kâr kayıpları, işveren ve 3. şahıs mali mesuliyet gibi teminatlarla geniş kapsamda güvence sağlıyor. Sompo Sigorta Kurumsal Teknik ve Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Ataman Kalkan, KOBİ’lere yönelik GES Sigorta poliçelerinde maddi hasara bağlı olmayan performans kaybını da teminat altına aldıklarını belirterek, “GES poliçe teminatlarımız ile zemine kurulu yer tipi elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerini her türlü doğal afet ve yangın; kötü niyetli saldırılar ve sistem arızalarına bağlı maddi hasarlara karşı korumaya alıyoruz. KOBİ’lere sunduğumuz bu yeni GES sigortası ürünümüzle, yenilenebilir enerji sektörüne sağladığımız koruma ve desteğin kapsamını genişletmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. İlandır...