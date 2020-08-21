Kiralık villalara talep patladı, dezenfeksiyon önem kazandı

Covid -19 salgını, kiralık villaları Türkiye’nin bacasız sanayisi tatil sektörünün gözdesi yaptı. Tatilciler; 5 yıldızlı oteller, tatil köylerine oranla salgın riskini daha aza indirebileceklerini düşündükleri için kiralık villalara yöneldi. Özellikle Kaş, Belek, Kalkan, Bodrum ve İstanbul’a yakın tatil beldelerindeki havuzlu villalarda talep patlaması yaşandı. 700’ün üzerinde özel havuzlu villa portföyü ile Türkiye’nin en büyük kiralık villa hizmeti sunan firmalarından “Hello Villam”’ın kurucusu Sercan Korkuç, geçen yıl ile kıyaslama yapıldığında artışı çok rahat gözlemlediklerini söyledi.

TALEP YÜZDE 700’DEN FAZLA ARTTI

Sercan Korkuç; “Aileleriyle ya da grup olarak tatil yapmak isteyen kişilerin; virüse karşı daha korunaklı olduğunu düşündüğü için kiralık villaları tercih ettiğini söyledi. Özellikle havuzlu villalar ön plana çıkarken bu tür villaların bulunduğu Kaş, Belek, Bodrum, Ölüdeniz ve İstanbul’a yakın sahil yerlerinin en çok tercih edilen bölgeler olduğunu iletti. 1 Mayıs – 30 Temmuz aralığını geçen yıl ile karşılaştırdığımızda, rezervasyon talebinde yüzde 700’den fazla bir artış olduğunu, bu rakamların sektördeki talep değişikliğinin en önemli göstergesi olduğuna işaret etti.”

YENİ TATİL KONSEPTİ

Korkuç, talebin bu yöne kaymasından sonra müşteri beklentisinin ve hizmet içeriğinin de değiştiğini ifade etti: “Tatilciler virüs riski sıfır, kaliteli ve rahat bir tatil istiyor. Bu da tatil konseptinin değişmesine neden oldu. Biz de onların bu talepleri doğrultusunda hizmet yelpazemizi geliştirdik. Öncelikle salgın riskini azaltmak adına, villalarda temizlik hizmetine dezenfeksiyon hizmetini de ekledik. Bunun için de Türkiye’nin en büyüğü olan ve aynı zamanda global alt yapısı ile fark yaratan Tur Assist ile iş birliğine gittik. Talep eden misafilerimiz için villalarımız eğitimli ve özel ekipmanlı profesyoneller tarafından dezenfekte edilebiliyor. Ayrıca misafirlerimizin tatil konforlarını artırmak için Tur Assist’ten kiralık araç, transfer, evde bakıcı, yat turu hizmetlerini de almaya başladık. Böylelikle güvenli ve konforlu tatil anlayışı ile hizmet veriyoruz. Bu da taleplerin daha fazla artmasını sağlıyor.”

“GLOBAL MARKA OLMANIN AVANTAJI”

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, global marka olmanın avantajı ile büyük bir bilgi birikimine sahip olduklarını söyledi: “Salgın tüm dünyayı etkisi altına aldığından mücadele kapsamında farklı yöntemler kullanılabiliyor. Global marka olmanın avantajı ile bu farklı yöntemleri çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyoruz. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ise verdiğimiz hizmetlerde hem kaliteyi artırıyor hem de hizmet yelpazemizi geliştiriyoruz. Bu kapsamda insanların pandemiden bunaldığı ve nefes almak istedikleri dönemde tatillerini güvenli ve konforlu hale getirecek çözümler ürettik. Özel ekipler ile dezenfeksiyon hizmeti sunduğumuz gibi bakıcı desteği ya da kiralık araç hizmeti de vererek tatil anlayışındaki beklentiyi karşılıyoruz. Hellovillam.com ile yaptığımız bu anlaşma neticesinde, güvenli ve konforlu tatil anlayışını değiştireceğimize yürekten inanıyorum” İlandır...