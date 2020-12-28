Kiralık villada 2021 erken rezervasyon dönemi başladı

Pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına uyarak izole yılbaşı tatili yapmak isteyenlerin en popüler tercihleri arasında kiralık villalar ilk sırada yer alıyor. Koronavirüs vakalarının tekrar artışa geçmesiyle birlikte tedbir amaçlı yasaklar yeniden uygulanmaya başlandı. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle yılbaşı tatilinde evlerinde kalmak istemeyen kişiler sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tatil yapabilmek için kiralık villa seçeneğine yöneldi.



Salgın sürecinde kalabalıktan uzak, izole ve güvenilir tatil geçirmek isteyenlerin tercihinin yıl boyunca kiralık villalar olduğuna değinen Hellovillam kurucusu Sercan Korkuç; “Yılbaşı tatilini evlerinde geçirmek istemeyip, tatil planı yapan tatilciler için de yine villa tatillerine rağbet hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce villa portföyü ile kiralık villa hizmeti sunan Hellovillam, pandemi döneminde yapılabilecek her zevke ve bütçeye yönelik güvenilir izole konaklama seçeneği sunuyor. Sadece misafirlere özel villalarda ev konforu ve bir villanın lüksünü bir arada bulmak mümkün. Misafirlerimizin talebine istinaden, konaklama öncesi düzenli şekilde temizliği yapılmış ve dezenfekte edilmiş bir ortamda, akla gelebilecek tüm imkanları barındıran inanılmaz bir konaklama hizmeti veriliyor. Konforlu, lüks, modern ya da doğayla baş başa gibi çok farklı tarzlarda seçeneklerin olması, tüm kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde sunuluyor” dedi.



YILBAŞI TATİLİNİN GÖZDE ROTASI SAPANCA



İstanbul’a yakın tatil rotaları arasında yer alan Sapanca; dinlenmek, doğada vakit geçirmek, sevdikleri ile keyifli zaman geçirmek ya da romantik bir tatil planlayanlar için tüm sezonlarda en ideal konaklama seçeneklerden biri haline geldi. Sapanca konaklamaları çevre iller tarafından sık sık tercih edilirken en çok ziyaret ise İstanbul’dan yapılıyor.

Yılbaşı tatili için misafirlerin kiralık villaları tercih ettiğini, özellikle İstanbul’a yakın mesafede bulunan Sapanca’nın en çok tercih edilen gözde yerlerden biri olduğuna değinen Korkuç, “Sapanca’nın doğası, yazın ayrı kışın ayrı güzellikler barındırıyor. Bu nedenle Sapanca doğası gereği hem çok romantik hem de çok dinlendirici huzurlu bir tatil seçeneği haline geliyor. Çevre iller tarafından yoğun ilgi gören Sapanca’nın en çok ziyaretçisi ise İstanbul’dan oluyor. İstanbul ile Sapanca arasında yaklaşık 1,5 saatlik bir mesafe bulunuyor. Pandemi sürecinde ruhen toparlanmak ve rahatlamak isteyen konuklarımızın birçoğu özellikle İstanbul’dan geliyor. Hafta sonunu Sapanca’nın en güzel mevkiilerinde yer alan villalarımızda tabiatla baş başa geçiriyor” dedi.

2021 YAZ TATİLİ İÇİN ERKEN REZERVASYON DÖNEMİ BAŞLADI

Korkuç, tüm dünyanın pandemi nedeniyle yorgun geçen bir yılı geride bırakmak üzere olduğunu, 2021 tatil planlarının ise şimdiden ajandalarda yer alamaya başladığını söyledi. “2020 yılı salgının gölgesinde kalarak birçok tatil alışkanlıklarını değiştirdi. Gerek aşı çalışmalarının umut vadeden olumlu gelişmeleri gerek pandemi sürecine alışılması 2021 tatil planlarına hız kattı. Pandeminin ilk gününden beri hizmetlerimizi bu değişimlere cevap verecek en iyi şekilde sunuyoruz. Korunaklı tatil imkanının yanı sıra özel havuzlu yüzlerce villamızla misafirlerimizin hiç bitmesini istemeyecekleri ve kendilerini evlerinin konforunda hissedecekleri bir tatil geçirmelerini sağlamaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda misafirlerimize uygun fiyatlı ve izole tatili daha ulaşabilir kılmak için 2021 erken rezervasyon kampanyalarımızı başlattık” dedi.

SIFIR TEMASLI HİJYENİK VİLLALAR

Tatil ve konaklama tercihleri pandemiyle beraber tamamen değişti. Konaklama konseptlerinde hijyen en önemli ve ilk tercih edilen kriter haline geldi. Hellovillam olarak Koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığını belirten Korkuç, misafirlerinin sorunsuz ve stressiz bir tatil geçirmelerini sağlamak için gereken her şeyin düşünüldüğünü belirtti. Korkuç konu özelinde sözlerine şu şekilde devam etti:



“Konuklarımızın sağlığı ve sağlıklı bir tatil yapması, bu yıpratıcı dönemde rahatlamış ve keyif almış bir şekilde tatilini tamamlaması bizler için çok önemli. Bu doğrultuda pandeminin ilk gününden beri aldığımız aksiyonlar ile misafirlerimize güvenilir bir konaklama hizmeti sunuyoruz. Misafirlerimizin isteği üzerine villalarımıza konaklama öncesi detaylı dezenfekte ve temizlik işlemleri yapılıyor. Talep doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu işlem sayesinde konuklarımız temassız, hijyenik bir villa ile karşılanıyor. Misafirlerimizin sağlığı ve memnuniyeti için bu konuya oldukça hassas yaklaşıyoruz. Villarımızın dezenfektesi sektörün lider firması Tur Assist’in özel ekipmanlı biyosidal lisanslı uzman kadromuz tarafından yapılıyor. Sağlık Bakanlığı onaylı yeni nesil dezenfektanlar ve son teknoloji ekipmanlar ile tüm işlemler tamamen profesyonel bir şekilde gerçekleştiriliyor.” İlandır...