‘Keşke’ dememek için sigorta yaptırın

KOBİ'lerin “Biz küçük şirketiz. Mali gücümüz de belli bir seviyede. Onun için sigortadan kısalım. Sadece çok temel sigorta türlerini alalım” şeklindeki yaklaşımlarının çok doğru olmadığının altını çizen Erdamar’a göre, KOBİ’lerin ihtiyaçlarını iyi belirleyip alacak sigortasından, sorumluluk sigortaları ve kâr kaybına kadar tüm ürün gamlarını doğru analiz edip, sigorta yaptırmaları gerekli.



‘KOBİ'lere sigorta’ deyince akla, ‘klasik yangın’, ‘sabit kıymet sigortası’nın geldiğini belirten Erdamar, şunları söyledi: “Fakat bu dönemde finansal konulardaki teminatların da ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Örneğin kâr kaybının, yangın sigortası kadar önemli olduğu anlaşıldı. İşletmelerde pandemi sürecinde durmalardan dolayı finansal sıkıntılar görüldü. Bu durum yangın veya makine kırılması şeklinde de gerçekleşebilir. Dünyada finansal belirsizlik söz konusu. Aynı durum Türkiye için de geçerli. Türkiye'de çok yaygın olmayan ticari alacak sigortaları KOBİ’ler için çok hassas bir konu. Ticari alacak sigortalarının KOBİ'lerin temin etmesi gereken bir sigorta türü haline geldiğini düşünüyorum. İşveren ve mesleki sorumluluk sigortaları da çok önemli.” İlandır...