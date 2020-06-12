Kentsel dönüşümde Bina Tamamlama Sigortası şartı!

Kentsel dönüşüm kapsamına giren konutlara ilişkin olarak Bina Tamamlama Sigortası ürünü kullanılmaya başlandı. Buna göre müteahhitler Bina Tamamlama Sigortası yaptırmak ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teminat ve şartlarını sağlama zorunluluğunu yerine getiriyorlar.

Kentsel dönüşüm projesinin herhangi bir nedenle tamamlanamaması durumunda sigorta şirketi projeye devam edecek ya da projeden ev almış kişilerin ödediği tutarı geri veriyor. Bina Tamamlama Sigortası’nda kentsel dönüşüm projesinde ev sahibi olanlar ücret ödemiyor.

Ev sahiplerine güvence vermek isteyen şirket ya da müteahhit belirli bir prim karşılığında Bina Tamamlama Sigortası’nı yaptırıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GÜVENCE TALEP EDİN

Kentsel dönüşüm projelerinde müteahhitten mutlaka güvence talep edilmesi gerekiyor. Bankadan teminat senedi, bina tamamlama sigortası, bankaya bloke para gibi taleplerde bulunulması gerekiyor.