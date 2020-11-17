Kaza anında karşı tarafın sigortası yoksa ne olacak?

Trafik sigortası yaptırmak tüm araçlar için kanunlar çerçevesinde zorunlu. Bazı sorumsuz sürücüler ise düşük tutarlardaki zorunlu trafik sigortasını yaptırmaktan kaçınıyor. Bunun neticesinde herhangi bir trafik kazası olduğunda ise karşı tarafın trafik sigortası yoksa mutlaka trafik polisi çağrılması ve zabıt tutulması gerekiyor. Kaza anında ve sonrasında karşı araçta ya da üçüncü kişilerde maddi zararlar olabilir, zorunlu trafik sigortası bu zararları güvence altına alıyor.

EN İYİ ÖNLEM KASKO

Karşı tarafın trafik sigortası olmaması halinde karşı taraf hasarı karşılaması gerekiyor ya da mahkemeye vererek zararın tazmininin sağlanması gerekiyor. Tüm bunlarla uğraşmak yerine kasko yaptırarak aracınızı tüm risklere karşı teminat altına alabilirsiniz. İlandır...