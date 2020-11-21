‘Katılım sigortacılığında potansiyel büyük’

YouTube kanalı Sigorta Ekranı’na konuk olan Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Bülent Koç da Neova Sigorta ile ilgili merak edilen her şeyi ve yeni gelişmeleri SigortaMedya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar’a anlattı. 2021’de ciddi bir büyüme hedeflediklerini vurgulayan Koç, “Bunu da acente ağırlıklı olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Acentelerimize özel sürprizler hazırlayacağız” dedi. Koç, Neova Sigorta’nın 2025’te de İlk 5’e girmeyi hedeflediğini söyledi.

Katılım sigortacılığının bugün geldiği nokta ile ilgili düşüncelerini de açıklayan Koç, şu değerlendirmelerde bulundu: “10 yıl önce, o zamanki adıyla ‘tekafül sigortası’ olan katılım sigortacılığına başladığımızda bu işin ince uzun bir yol olduğunu söylemiştik. Yönetmeliğimiz de 2010 yılında yayınlandı. Bu işin resmi olarak adı 2017 yılının aralık ayında dondu. Aslında 3 yıldan bu yana Türkiye'de katılım sigortacılığı var. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman hayat dışı bir hayat tarafında yüzde 6 civarında bir piyasa payı var. Bankacılığa baktığımız zaman da hemen hemen aynı piyasa payının olduğunu görüyoruz. Katılım bankacılığının bankacılık sektöründen almış olduğu payı, biz şu anda sigorta sektöründe almış durumdayız. Fakat bu yeterli olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki gidecek daha çok yol ve potansiyel var.

ACENTELERE TEŞVİK YOLDA

Acentelerin, Neova Sigorta’nın en önemli dağıtım kanalı olduğunu vurgulayan Koç, acenteleri özel kampanyalarla teşvik edeceklerini, söz konusu kampanyaları ocak ayı içerisinde acentelere bildireceklerini söyledi. Pandemi döneminde acenteler ile ilgili tüketicilerden bir şikâyet almadıklarını vurgulayan Koç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Acenteler sonuçta aracılık faaliyeti yapıyor. Bizim poliçemizi satmak ve hasar sürecinde müşteriye yardımcı olmakla mükellefler. Bu görevlerinde olabildiğince en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiler. Şirket olarak, acentelerimizi desteklemek amacıyla ek komisyon kampanyaları yaptık. Sadece acentelerimizde değil servislerimize yönelik iskontolarımızı da kaldırdık.”

MOTTOMUZ: 5 YILDA İLK 5

Programda, Neova Sigorta’nın yeni dönemdeki stratejileriyle ilgili olarak izleyicileri bilgilendiren Koç, şunları söyledi: “Yeni bir strateji üzerine çalışıyoruz. Bu stratejide de dağıtım kanalının çeşitliliğini arttırma, tamamlayıcı sağlık, alacak ve kredi sigortaları başta olmak üzere diğer alanlarda daha agresif ve farklı ürünlerle büyümeyi hedefliyoruz. Bizim sahibimiz olan katılım bankası kendi sektöründe ilk 10'a girdi. Sürekli büyüyor. Biz de seneyi 10’ıncu sırada kapatacağız. Katılım tarafının en büyük şirketiyiz. 2025’e kadar ilk 5'e girme gibi bir hedef koyduk kendimize. Beş yılda ilk beşe gireceğiz gibi motto hazırladık.” İlandır...