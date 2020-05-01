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Sigorta
Haber Giriş: 01.05.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Katılım sigortacılığına Bereket Tekafül de katıldı

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Katılım sigortacılığına Bereket Tekafül de katıldı
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Bereket Sigorta, katılım sigortacılığı alanında faaliyet göstermek üzere Bereket Tekafül’ü kurduğunu açıkladı.

Şirket, Bereket Tekafül ile ilgili hazırlanan tanıtım videosunda “Bereket Sigorta, yeni bir anlayışla tamamen yardımlaşma ve dayanışma temelli ilk tekafül modelini geliştirerek Bereket Tekafül’ü kurdu” ifadelerine yer verildi.

Bereket Tekafül, özellikle konut, ferdi kaza, hayat, işyeri ve kasko branşlarında etkin olacak. İlandır...

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