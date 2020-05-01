Katılım sigortacılığına Bereket Tekafül de katıldı

Şirket, Bereket Tekafül ile ilgili hazırlanan tanıtım videosunda “Bereket Sigorta, yeni bir anlayışla tamamen yardımlaşma ve dayanışma temelli ilk tekafül modelini geliştirerek Bereket Tekafül’ü kurdu” ifadelerine yer verildi.

Bereket Tekafül, özellikle konut, ferdi kaza, hayat, işyeri ve kasko branşlarında etkin olacak. İlandır...