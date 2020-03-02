Katılım sigortacılığı Ocak’ta yüzde 15.2 büyüdü
Türkiye'de hızla büyümeyi sürdüren katılım sigortacılığı, 2020 yılına da iyi bir başlangıç yaptı.
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı verilere göre, yılın ilk ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %15.2 büyüyen katılım sigortacılığı, 368 milyon 662.8 bin TL prim üretimi gerçekleştirdi. Enflasyondan arındırıldığında, katılım sigortacılığı 2020 Ocak ayında reel olarak da %2.7 büyüdü. Katılım sigortacılığında ilk ay, hayat dışı %14.6 (reel %2.2) büyürken, hayat branşında prim üretimindeki artış ise %27.3 (reel %13.5) olarak gerçekleşti.
TRAFİK BÜYÜDÜ, KASKO KÜÇÜLDÜ
Branşlar bazında bakıldığında ocakta, katılım sigortacılığında en hızlı % 470.8’lik prim artışı ile nakliyat branşının büyüdüğü gözleniyor. Ancak, söz konusu branşın toplam prim üretimi içindeki payının yaklaşık %1.5 olduğu dikkate alındığında, büyümede geçen yılki rakamların düşüklüğünden kaynaklanan ‘baz etkisi’ de önemli bir faktör. Oto sigortalarına bakıldığında ise ilk ay, trafik %36.5 büyürken, kasko ise %3.37 daraldı. Trafikte prim üretimindeki artış reel olarak %21.72 olurken, kasko ise reel bazda %13.84 daralma yaşadı. Katılım sigortacılığında hayat dışı sektörde ocak ayında 168.6 milyon TL prim üreten Bereket Sigorta ilk sırada yer alıyor. Bereket’i 140.9 milyon TL prim üretimiyle Neova Sigorta izliyor.
2019’DA %54 BÜYÜDÜ
Katılım sigortacılığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %54 artışla 3 milyar 436.8 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi. 2019 yılı enflasyonu ile karşılaştırıldığında, katılım sigortacılığında reel büyüme ise %37.7 oldu. İlandır...
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