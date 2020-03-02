Katılım sigortacılığı Ocak’ta yüzde 15.2 büyüdü

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı verilere göre, yılın ilk ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %15.2 büyüyen katılım sigortacılığı, 368 milyon 662.8 bin TL prim üretimi gerçekleştirdi. Enflasyondan arındırıldığında, katılım sigortacılığı 2020 Ocak ayında reel olarak da %2.7 büyüdü. Katılım sigortacılığında ilk ay, hayat dışı %14.6 (reel %2.2) büyürken, hayat branşında prim üretimindeki artış ise %27.3 (reel %13.5) olarak gerçekleşti.



TRAFİK BÜYÜDÜ, KASKO KÜÇÜLDÜ



Branşlar bazında bakıldığında ocakta, katılım sigortacılığında en hızlı % 470.8’lik prim artışı ile nakliyat branşının büyüdüğü gözleniyor. Ancak, söz konusu branşın toplam prim üretimi içindeki payının yaklaşık %1.5 olduğu dikkate alındığında, büyümede geçen yılki rakamların düşüklüğünden kaynaklanan ‘baz etkisi’ de önemli bir faktör. Oto sigortalarına bakıldığında ise ilk ay, trafik %36.5 büyürken, kasko ise %3.37 daraldı. Trafikte prim üretimindeki artış reel olarak %21.72 olurken, kasko ise reel bazda %13.84 daralma yaşadı. Katılım sigortacılığında hayat dışı sektörde ocak ayında 168.6 milyon TL prim üreten Bereket Sigorta ilk sırada yer alıyor. Bereket’i 140.9 milyon TL prim üretimiyle Neova Sigorta izliyor.

2019’DA %54 BÜYÜDÜ



Katılım sigortacılığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %54 artışla 3 milyar 436.8 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi. 2019 yılı enflasyonu ile karşılaştırıldığında, katılım sigortacılığında reel büyüme ise %37.7 oldu. İlandır...