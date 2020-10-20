Kaskosu olanlar dikkat! Bu işlemler tamire giriyor

Kaskolu araçlar kazaya karıştıklarında ekspertiz evresinde tamir edilecek ve değiştirilecek parçalar belirleniyor. Yetkili servis ya da kaportacılar tarafından tamir edilecek araçlarda hasar alan tüm parçalar değiştirilmiyor. Hasarlı parçaları tamire gönderen kasko şirketi hem araç üzerinde hasar kaydının düşük çıkmasını sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ancak bazı durumlarda tamir sonrasında parçaların sağlıklı çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.

MEKANİK ONARIMLARA DİKKAT

Araçlarda kaporta aksamı dışında mekanik hasar oluşması durumunda araç teslim alındıktan sonra herhangi bir anormallik olması durumunda tamiri gerçekleştiren servise aracın geri götürülüp yeniden tamir edilmesi istenmesi gerekiyor. İlandır...